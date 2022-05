L'incredibile caso del senatore Esposito, intercettato senza autorizzazione per tre anni

L'ex parlamentare Pd captato oltre 500 volte senza il via libera del Senato (in violazione della Costituzione) e poi rinviato a giudizio. La giunta per le immunità di Palazzo Madama vota per sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato di fronte alla Corte costituzionale

E’ stato intercettato oltre 500 volte pur essendo senatore, senza alcuna autorizzazione del Parlamento, quindi in completa violazione della Costituzione. Protagonista dell’incredibile vicenda, arrivata all’attenzione della giunta per le immunità del Senato, è Stefano Esposito, ex senatore del Pd ed ex assessore ai Trasporti del comune di Roma. La vicenda riguarda proprio il periodo in cui Esposito ha ricoperto la carica di senatore (dal 2013 al 2018). Tutto inizia nel 2015 quando la procura di Torino apre un’inchiesta nei confronti di Giulio Muttoni, noto imprenditore dello spettacolo (definito “il re dei concerti”) e amico di lunga data di Esposito, tanto da fare da padrino al battesimo di una delle figlie di quest’ultimo.