Prima propone il reato di omicidio sul lavoro, poi dice no al dl Caivano. I paradossi del Pd

Aumentare le pene e creare nuovi reati non è la soluzione giusta per contrastare i fenomeni criminali e sociali, ma solo quando sono gli altri partiti a proporlo. E’ questa la linea del Partito democratico in materia di giustizia. Lo conferma l’ondata di dichiarazioni di stampo garantista giunta dai dem contro l’approvazione del decreto Caivano, incentrato sull’inasprimento delle sanzioni contro i minori coinvolti in fatti di criminalità.