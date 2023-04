L'incredibile gogna post mortem contro Roberto Maroni

Neanche la morte ha risparmiato Roberto Maroni dalla gogna giudiziaria. Giovedì scorso il tribunale di Milano ha assolto con formula piena Guido Bonomelli, ex direttore generale di Infrastrutture lombarde spa (Ilspa), accusato di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente in concorso con Maroni, morto il 22 novembre scorso, e per il quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per morte dell’imputato. Secondo le indagini del pm milanese Giovanni Polizzi, l’ex governatore lombardo avrebbe fatto “pressioni”, tra novembre 2017 e marzo 2018, su Bonomelli perché fosse affidato un incarico all’architetto Giulia Capel Badino in Ilspa.

