Processo Morandi, il giudice bacchetta la procura per i metodi inquisitori

Il presidente del collegio, Paolo Lepri, replica al pm Walter Cotugno, che aveva auspicato un'accelerazione delle udienze per il rischio di prescrizione di alcuni reati: "Proclama offensivo visti gli sforzi del tribunale. Le sentenze non si fanno senza processo"

Tensione altissima al processo sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), in corso al tribunale di Genova nei confronti di 58 imputati. Tra lunedì e martedì si è infatti assistito a un durissimo botta e risposta tra la pubblica accusa e il collegio giudicante. Durante l’udienza di lunedì, uno dei pubblici ministeri, Walter Cotugno, ha agitato lo spauracchio della prescrizione per alcuni reati più gravi: “Tenuto conto dei ritmi tenuti finora, e del numero di testi ancora da sentire, oltre che delle sospensioni previste dalla legge, possiamo prevedere il dicembre 2025 come periodo per la conclusione delle udienze. Poche settimane dopo scatterà la prescrizione su alcuni dei reati più gravi”, ha detto.