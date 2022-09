Dopo Roma anche Genova: la crisi dei tribunali non si ferma

Il tribunale genovese è ormai al collasso per la carenza di magistrati: i processi per reati minori sono stati rinviati al 2025, ma la paralisi rischia di colpire anche i procedimenti per reati gravi. Gli avvocati penalisti in sciopero il 12 settembre

Anche a Genova, come a Roma, la giustizia penale è ormai al collasso per la grave carenza di magistrati. Per denunciare questa situazione, gli avvocati penalisti genovesi hanno indetto uno sciopero per il 12 settembre, giorno in cui doveva riprendere il maxi processo per il crollo del ponte Morandi (l’udienza sarà rinviata al giorno successivo).