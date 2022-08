A Roma giustizia nel caos: i nuovi processi sospesi per sei mesi

Il presidente del tribunale capitolino sospende per sei mesi la fissazione delle udienze di competenza collegiale. Galletti (presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma): "Decisione grave, governo e politici non dicono niente?"

Una paralisi di sei mesi per i processi penali di competenza del tribunale in composizione collegiale, cioè quelli basati sui reati più gravi (come i delitti di criminalità organizzata, contro la Pubblica amministrazione, violenza sessuale). Lo ha stabilito, con un provvedimento adottato prima di Ferragosto e senza alcuna interlocuzione con l’avvocatura, il presidente del tribunale di Roma, Roberto Reali. Una decisione che farebbe impallidire la Commissione europea, con la quale il nostro paese si è impegnato a ridurre la durata media dei processi penali del 25 per cento entro il 2026.