L'indecente gogna di Salvini contro il giudice (aggredito) di Rigopiano

Il vicepremier ha definito "vergognosa" la sentenza sul disastro del 2017 emessa dal giudice di Pescara, aggredito in aula. L'Anm Abruzzo: "No attacchi a magistrati da organi istituzionali". Caiazza (Ucpi): "Idea spaventosa della giustizia"

Stavolta Salvini è rimasto solo. Solo con la forca in mano, nel suo mondo di gogna social e mediatica. E’ stato l’unico esponente politico a lucrare sul dolore causato dalla vicenda di Rigopiano, l’hotel posto ai piedi del Gran Sasso che il 18 gennaio 2017 venne travolto da una valanga, sotto la quale morirono 29 persone. “Ventinove morti, nessun colpevole (o quasi). Questa non è ‘giustizia’, questa è una vergogna. Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà ai famigliari delle vittime innocenti”, ha scritto Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, su Twitter mentre il giudice di Pescara, Gianluca Sarandrea, che aveva appena emesso la sentenza sulla tragedia (cinque condannati e venticinque assolti) veniva salvato dai poliziotti dall’aggressione di alcuni familiari delle vittime e riceveva insulti e minacce verbali di ogni tipo: “Bastardo”, “devi morire”, “venduto”, “fai schifo”, “non finisce qui”. Insulti che devono essere piaciuti a Salvini (“funzionario dello stato”, ricorda Twitter), che arricchiva il suo pensiero con un video che mostra l’ira dei parenti delle vittime contro il giudice.