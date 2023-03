Il rinvio a giudizio dell'ex pm Capristo ci ricorda i danni del “Sistema Trani”

L’ex procuratore di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio dal gup di Potenza con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Per i pm, Capristo avrebbe venduto la propria funzione giudiziaria all’avvocato siciliano Piero Amara, all’ex commissario straordinario dell’Ilva, Enrico Laghi, e al suo consulente Nicola Nicoletti, in cambio “del costante interessamento” per la sua carriera e “per ottenere i vantaggi economici e patrimoniali in favore del suo inseparabile sodale” Giacomo Ragno, l’avvocato che dall’Ilva ottenne lucrosi incarichi di difesa. Sono stati tutti rinviati a giudizio, insieme anche all’ex pm di Trani, Antonio Savasta, accusato di rivelazione colposa di segreto d’ufficio.

