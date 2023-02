Da Cospito a Messina Denaro: il paradosso di un 41-bis che sfugge al suo scopo

Il "carcere duro" dovrebbe impedire le comunicazioni tra detenuto e mondo esterno. I casi dell'anarchico e del capomafia però svelano un altro scenario. Quello per cui si finisce per veicolare messaggi dei reclusi al mondo esterno

E meno male che il 41-bis dovrebbe servire a impedire le comunicazioni tra il detenuto pericoloso, ritenuto a capo di un’associazione mafiosa o terroristica, e l’esterno. A guardare cosa è accaduto negli ultimi giorni, il cosiddetto regime di carcere duro è apparso essere un vero e proprio colabrodo, un po’ per colpa di bieche strumentalizzazioni politiche, un po’ a causa del solito circo mediatico-giudiziario. Prima ci ha pensato la coppia Delmastro-Donzelli a rivelare in pompa magna i contenuti di informative riservate contenenti i colloqui avuti in carcere al 41-bis dall’anarchico Alfredo Cospito con due boss mafiosi.