La teoria di Scarpinato sulla cattura di Messina Denaro demolisce procura e 41-bis

La spiegazione "dietrologica" della cattura di MMD, frutto di una "trattativa" tra stato e mafia svelata da Baiardo, fornisce un'immagine desolante di inquirenti e carcere duro: i magistrati non si accorgono di niente e i boss all'ergastolo parlano con tutti. Per fortuna sono ipotesi campate in aria

Nulla è come appare. Roberto Scarpinato, ex magistrato ora senatore M5s, fornisce una spiegazione dietrologica – nel senso del disvelamento di ciò che “sta dietro” – dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Non è stato un semplice blitz, ma il frutto di una “trattativa” segreta tra apparati dello stato e mafia. Sul Fatto quotidiano l’ex procuratore generale di Palermo parte con un preambolo, che è un po’ un’excusatio non petita, in cui cui scagiona gli inquirenti (“la Procura di Palermo e il Ros sono pervenuti alla cattura di Messina Denaro in esito a una indagine impeccabile”) per poi arrivare al sodo. Cos’è successo davvero?