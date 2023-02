Le conseguenze del “partito della fermezza” sul 41-bis della sinistra

“Il Pd non lo ha mai messo in discussione" dice anche oggi Serracchiani sul regime carcerario a cui è sottoposto Cospito. E la memoria va a Provenzano. La dannosa logica emergenziale (e prona all’antimafia chiodata) del Pds-Pd

Varata nel 1986 da un politico di sinistra e garantista come Mario Gozzini, la legge che intendeva essere migliorativa dell’ordinamento penitenziario conteneva anche la breve modifica “bis” all’art. 41, che introduceva la “facoltà di sospendere le normali regole di trattamento” in casi di emergenza. Dopo le stragi del 1992 il decreto “Martelli-Scotti” estese il 41-bis e nel 2002 diventò definitivo ed esteso al terrorismo. Ma già in quegli anni le (sempre rare) voci garantiste criticavano la scelta: le emergenze non erano più tali e la norma a rischio costituzionale.