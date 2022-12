“Il trojan è un'arma incivile”: Nordio contro un altro totem dei forcaioli

Il Guardasigilli vuole limitare l’uso dei captatori informatici: “Ok solo per reati di mafia e terrorismo”. Al Senato già pronto un ddl di Zanettin (FI): “Il trojan si è dimostrato un modo per invadere la privacy del cittadino”

"Il trojan deve essere tolto, è un’arma incivile. Può essere usato come era all’inizio, e cioè in casi eccezionali di gravissima pericolosità nazionale, come mafia e terrorismo, ma per il resto no”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, continua a bombardare i totem dei giustizialisti. Intervenendo ieri a “L’aria che tira” su La7, il Guardasigilli ha confermato la volontà di contrastare la “porcheria” della fuoriuscita di intercettazioni penalmente irrilevanti nel corso delle indagini. Poi si è espresso in favore di una limitazione del ricorso da parte dei pubblici ministeri ai trojan, cioè i captatori informatici inoculati nei pc e nei dispositivi mobili (come smartphone e tablet) delle persone indagate che, una volta attivati da remoto, consentono di acquisire tutte le conversazioni, le immagini e i messaggi, e di registrare tutto ciò che accade nel giro di diversi metri.