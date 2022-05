Mps, un'inchiesta andata a Monte

"Esiste ancora un giudice a Berlino”. Una volta ascoltata la sentenza che assolve Giuseppe Mussari e i vertici del Monte dei Paschi di Siena, il professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei, avvocato difensore insieme a Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, non può fare a meno di citare la frase attribuita a Bertolt Brecht. In effetti, esistono giudici alla Corte d’appello di Milano che il 6 maggio scorso hanno diradato il fumus persecutionis. Ma ci vorrà ancora tempo prima di raccontare per bene questo gioco di scatole cinesi ognuna delle quali nasconde un teorema che alimenta la campagna populista. Il processo, nato a Siena, riguardava le operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, sul prestito ibrido Fresh e sulla cartolarizzazione Chianti Classico. L’ex presidente Mussari era stato condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi; Antonio Vigni, ex direttore generale, a 7 anni e 3 mesi; Gianluca Baldassarri, responsabile dell’area finanziaria, a 4 anni e 8 mesi. Colpiti anche i manager della Nomura e della Deutsche Bank, tutti imputati nel procedimento su una catena di operazioni finanziarie che, dal dicembre 2008 al settembre 2012, sarebbero servite a occultare perdite per due miliardi di euro causate dall’acquisto di Antonveneta. Per la corte milanese su diversi capi “le condotte si sono estinte per prescrizione”, per altri “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”. Mussari si è detto grato agli avvocati, ma si tiene lontano dai riflettori: “Ho scelto di difendermi solo e soltanto dinanzi al mio giudice naturale”, ha spiegato dopo la clamorosa assoluzione.

