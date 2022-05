Il nucleare di Cingolani per Conte

A prendere per seri capricci che seri non sono, a volere credere insomma che davvero la contrarietà sul termovalorizzatore romano non sia pretestuosa ma invece motivata da un sincero afflato futuristico, verrebbe da dire che Giuseppe Conte dovrebbe approvare allora senza indugi l’orientamento che Roberto Cingolani si appresta a confermare: quello, cioè, sul nucleare a fusione. Il Mite sta infatti per pubblicare il “Piano per la transizione ecologica”, nel quale proprio questa tecnologia viene considerata fondamentale per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. “La fusione nucleare – sta scritto nel dossier – rappresenta la sfida di lungo termine che la comunità scientifica sta affrontando da tempo con l’obiettivo di arrivare nella seconda metà del secolo a una tecnologia capace di produrre grandi quantitativi di energia elettrica, decarbonizzata e sicura”.

