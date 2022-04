Il ministro del gas: ritratto di Roberto Cingolani

E’ il ministro del gas, Roberto Cingolani. Colui che ha promesso di eliminare la dipendenza dalla Russia nell’arco di 24-36 mesi e si è messo all’opera per la diversificazione delle fonti, ma senza grancassa. Sulla scena si vede infatti soprattutto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: un giorno in Algeria, un giorno in Angola, un giorno in Mozambico. E però ad Algeri c’era anche lui, Cingolani, e non soltanto c’era ma gestiva in prima linea, da braccio destro di Draghi e da studioso che mai avrebbe pensato di avere un futuro da ministro, essendo già passato attraverso la metamorfosi da professore universitario a dirigente per la transizione in Leonardo.

