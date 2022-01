500 miliardi di spunti per il nucleare

Il nucleare potrebbe attirare investimenti per 500 miliardi di euro da qui al 2050, se verrà confermato nella Tassonomia Ue delle attività eco-compatibili. Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, in un’intervista al Journal du dimanche. Gli stati membri hanno tempo fino al 21 gennaio per inviare commenti sulla bozza di atto delegato relativo alla generazione elettrica da nucleare e gas naturale. Sull’atomo, in particolare, il documento recepisce le indicazioni tecniche del Joint Research Cente, che era stato interpellato proprio sul tema. Il sunto dell’analisi era che il nucleare è perfettamente compatibile con l’ambiente, purché sia gestito nel rispetto delle regole e in presenza di adeguati piani di gestione delle scorie e dei materiali contaminati. Breton, dunque, difende la scelta della Commissione e le dà una prospettiva non solo ambientale ma anche industriale: la transizione porterà “a una corsa agli investimenti tra le varie fonti energetiche”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE