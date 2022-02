Un'altra Bce? A cosa può portare una Lagarde accerchiata

Il 3 febbraio Christine Lagarde presidente della Banca centrale europea non esclude un aumento dei tassi d’interesse in tempi brevi. I mercati si agitano, lo spread tra titoli italiani e tedeschi vola oltre quota 150. Tre giorni dopo Klaas Knot governatore della banca centrale tedesca e membro del consiglio della Bce annuncia che il rialzo degli interessi avverrà entro l’anno, intanto l’acquisto di titoli di stato finirà al più presto. L’8 febbraio Christine Lagarde ammette che l’inflazione turba i suoi sonni e i bond europei fibrillano. L’11 febbraio spiega che rialzare il costo del denaro non servirà a fermare i prezzi. Il 15 febbraio precisa che la Bce prenderà “la decisione giusta al momento giusto” e tutti incrociano le dita. Ma che cosa succede alla signora dell’euro? Mentre a Francoforte e nelle borse europee si cerca di interpretare i vaticini, da Parigi arriva l’indiscrezione, raccolta dal Foglio, che Emmanuel Macron vorrebbe nominare Christine Lagarde primo ministro in caso di vittoria alle presidenziali. E comincia già il totonomine. Se lei se ne va, chi resta alla Bce? La Francia passerà il testimone alla Germania? E a chi? Né la rappresentante tedesca in consiglio, Isabel Schnabel, né il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, sono personalità carismatiche e di primo piano come Jens Weidmann, il consigliere di Angela Merkel diventato grande avversario di Mario Draghi. Inoltre nella haute finance parigina nessuno è disposto ad affidare il governo dell’euro a un falco germanico né a uno dei suoi fidi olandesi e finnici. Non solo. Il circo politico-finanziario è convinto che Macron vincerà di misura e sarà costretto a formare una coalizione o meglio una vera cohabitation affidando il governo a gollisti duri e puri, forse non a Valérie Pécresse che ha già perso la spinta propulsiva. Christine Lagarde è stata ministro delle finanze con Nicolas Sarkozy al quale una volta scrisse “usami per il tempo che serve a te, alla tua azione e al tuo casting“ (honi soit qui mal y pense) e questo divide la destra repubblicana.

