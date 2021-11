Centurione? Altro flop dei pm di Roma (tutti assolti dopo 9 anni)

Dopo nove anni sono stati tutti assolti gli imputati dell’“inchiesta Centurione”, che nel dicembre 2012 portò all’arresto di undici tra imprenditori e funzionari del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Giovedì la Corte di appello di Roma, presieduta dal giudice Giancarlo De Cataldo, ha confermato la sentenza di primo grado e le sue motivazioni per non sussistenza del fatto, respingendo l’appello della procura in quanto inammissibile. Assolti definitivamente, quindi, tutti i nove imputati (altri due avevano già ottenuto l’archiviazione) che l’11 dicembre 2012 vennero arrestati con l’accusa di corruzione in relazione alla gestione di finanziamenti pubblici per 32 milioni di euro. Finirono in carcere il direttore generale del ministero ed ex capo di gabinetto dei ministri Galan e Zaia, Giuseppe Ambrosio, i dirigenti del ministero Stefania Ricciardi, Francesco Saverio Abate e Ludovico Gay, il dirigente della Confederazione italiana agricoltori Alfredo Bernardini e il funzionario del ministero Michele Mariani. Finirono agli arresti domiciliari gli imprenditori Maria Claudia Golinelli, Luigi Cardona e Oliviero Sorbini. A questi si aggiunsero il funzionario del ministero Luca Gaudiano e il direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano Riccardo Deserti, poi archiviati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE