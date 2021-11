Il grottesco (e ridicolo) del caso Open

Il garantismo è una forma di cinismo ovvero di indifferenza di principio al bene e al male. E’ anzi la prova che il cinismo può essere una via verso l’uso sensato dell’intelletto, forse addirittura un requisito della ragione pratica, il viatico per una nozione efficiente di morale. Se giudichi decisivo il rispetto delle regole e ti batti per questo nell’ambito del diritto, allora non c’è posto per l’indignazione moralistica, devi respingere l’idea che il bene deve trionfare a ogni costo. Perché le regole di diritto sono neutre, sono indifferenti al bene e al male, sono il bene in sé anche quando tra le maglie del giusto processo e del rispetto dei diritti della persona passano fior di delitti.

