Dal caso Open alle inchieste sul Cav. Le avventure della procura preferita dal Fatto

Ormai è diventata la procura più in vista e più mediatica del Paese. Al centro delle cronache giudiziarie c’è sempre lei: la procura di Firenze. Non bastava la girandola di inchieste aperte nei confronti dell’ex premier Matteo Renzi, dei suoi familiari e dei suoi collaboratori (in ultimo quella sulla fondazione Open), finite sulle prime pagine dei giornali, ma caratterizzate da una lunga serie di anomalie, raccontate lunedì su questo giornale. L’altra specialità della casa, alla procura fiorentina diretta da Giuseppe Creazzo, è infatti l’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che vede indagati nientedimeno che l’ex premier Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.