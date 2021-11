L'impunità dei pm secondo Gratteri

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, candidato al vertice della Direzione nazionale antimafia, è apparso in televisione, ospite di Lilli Gruber, non si sa se per promuovere il suo libro, la sua successione a Federico Cafiero De Raho oppure un progetto politico (scherziamo). Il magistrato ha criticato le decisioni del ministero della Salute, dicendo che sulla gestione della pandemia “il governo è in ritardo, avrebbe dovuto prendere una decisione più dura”. Ad esempio non solo vietando ai non vaccinati di accedere al luogo di lavoro e ai servizi pubblici, ma anche alla sanità: “Io sarei dell’idea che se non ti vuoi vaccinare poi ti paghi le cure mediche” ha dichiarato, incenerendo in un paio di battute diversi diritti e articoli della Costituzione.

