La prefazione di Gratteri ai negazionisti del Covid

Dopo l’articolo del Foglio – che ha evidenziato come fosse sorprendente e inopportuno che il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri non solo avesse scritto la prefazione del libro “Strage di Stato” dei due negazionisti del Covid e antivaccinisti Angelo Giorgianni (collega e amico di Gratteri) e Pasquale Bacco (medico con un passato nell’estrema destra) ma che in quelle pagine ne elogiasse le tesi complottiste sulla pandemia costruita a tavolino dalle élite globali – Gratteri si è difeso. Non con il Foglio, a cui non ha voluto rispondere, ma attraverso altri giornali.

