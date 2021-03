Aia, il pm negazionista del Covid denuncia il governo per "crimini contro l'umanità"

C’è un magistrato che intende denunciare il Foglio, probabilmente per diffamazione, e il governo italiano per “crimini contro l’umanità” al Tribunale internazionale dell’Aia. Non esattamente in questo ordine, ma le due cose, a suo dire, sarebbero collegate. Parliamo di Angelo Giorgianni, magistrato della Corte di appello di Messina e già sottosegretario all’Interno nel governo Prodi, autore con Pasquale Bacco del libro “Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19”. Come abbiamo ricordato ieri, il libro ha una prefazione del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che elogia gli autori del libro, entrambi noti negazionisti: ritengono il coronavirus “assolutamente banale” perché “non ha ucciso nessuno”; le mascherine dannose; i vaccini pericolosi (“Vogliono trasformarci in Ogm”, “Nel vaccino c’è acqua di fogna”, “potrebbe determinare la sterilità nell’uomo”). Infine pensano che sia in atto un “colpo di stato globale” dei poteri occulti (dice Bacco che nel mondo “comandano gli ebrei”).

