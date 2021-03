"Gli ebrei comandano il mondo. Certo che Gratteri ha letto il mio libro", dice Pasquale Bacco

"Me lo state facendo a pezzi Gratteri, soprattutto Parenzo", dice Pasquale Bacco alla Zanzara su Radio24. Il magistrato non avrà letto il libro "Strage di Stato", scritto da Bacco con Angelo Giorgianni, ribatte il conduttore. "Certo che l'ha letto il libro, se ha fatto la prefazione... È Parenzo che non l'ha letto", insiste Bacco. E poi continua sciorinando complottismi e castronerie come: "Se [Gratteri] si è fatto il vaccino si è iniettato acqua di fogna" e "nel mondo comandano gli ebrei ortodossi, è tutto in mano a loro".

