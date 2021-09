Crolla l'inchiesta contro Oliverio di Gratteri, che non impugna l'assoluzione 

Mentre Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, va in giro per televisioni e feste di giornale ad attaccare la riforma Cartabia e a spiegare come dovrebbe funzionare la giustizia italiana, crolla definitivamente l’inchiesta che lo stesso Gratteri lanciò con grande enfasi nel dicembre 2018 contro l’allora presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, accusato di corruzione e abuso d’ufficio. Lo scorso gennaio, Oliverio è stato assolto in rito abbreviato da tutte le accuse. Nei suoi confronti, la procura guidata da Gratteri aveva chiesto una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Ora, come confermato al Foglio dall’avvocato Enzo Belvedere, legale di Oliverio, la sentenza di assoluzione è diventata definitiva, in virtù della mancata impugnazione entro i termini da parte della procura. Insomma, anche Gratteri alla fine si è arreso di fronte all’infondatezza del proprio impianto accusatorio.

