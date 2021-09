“La giustizia al tempo dei migliori”, cronaca di un dibattito giustizialista

Alla festa del Fatto quotidiano va in scena un incontro slegato dalla realtà, non solo nei numeri, ma anche nell’individuazione dei veri problemi della giustizia italiana.

Piercamillo Davigo, Nicola Gratteri, Roberto Scarpinato. Più che un dibattito, quello andato in scena domenica pomeriggio alla festa del Fatto quotidiano è sembrato un film dell’orrore (confermato dall’inquietante locandina dell’evento in bianco e nero), con protagonisti tre fra i principali simboli del giustizialismo italiano. Titolo dell’incontro: “La giustizia al tempo dei migliori”. Inutile dire che i “migliori” oggetto di critica e di ironia dall’universo del Fatto sarebbero gli attuali governanti. E inutile dire che le attenzioni del trio forcaiolo si siano concentrate soprattutto sulla riforma del processo penale elaborata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, quella che prevede la velocizzazione dei processi e l’estinzione dei procedimenti che superano la durata di due anni in appello (tre per i reati più gravi) e uno in Cassazione (o 18 mesi).