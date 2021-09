Le ali dell'Antimafia

Quelli della Direzione nazionale non hanno catturato Matteo Messina Denaro. In compenso, da Grasso a Roberti, hanno spiccato il volo in politica

Cadrà simbolicamente nel trentesimo anniversario della nascita della Direzione nazionale antimafia (Dna) la nomina del prossimo procuratore nazionale antimafia (dal 2015 anche antiterrorismo) da parte del Consiglio superiore della magistratura. Le candidature alla successione di Federico Cafiero de Raho, che andrà in pensione a febbraio, non sono ancora state ufficializzate, ma la scelta del nuovo capo della Dna si prospetta come un vero e proprio punto di svolta nella storia dell’organismo concepito da Giovanni Falcone e istituito nel novembre 1991 per volere dell’allora ministro della Giustizia Claudio Martelli (la procura nazionale antimafia entrò in funzione l’anno seguente, sotto la guida di Bruno Siclari).