Caiazza ci spiega perché il M5s è in cortocircuito sulla giustizia

Per il Movimento, venir meno ai principi della riforma Bonafede è politicamente inaccettabile. Ma non farlo porta al paradosso: brava Cartabia a migliorare il possibile

“La riforma Bonafede, cioè il principio dell’eliminazione di ogni forma di sanzione della durata irragionevole dei processi, è una assurdità barbara. Va quindi dato atto al governo e alla ministra Cartabia di aver avuto il coraggio di proporre un superamento di questo principio, soprattutto dato il quadro politico nel quale ci troviamo”. Così, intervistato dal Foglio, Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali italiane (Ucpi), commenta la proposta della prescrizione processuale formulata dalla Guardasigilli Marta Cartabia, ora al centro di una delicata mediazione nella maggioranza di governo. La riforma prevede l’estinzione del processo per improcedibilità se si supera la durata di due anni in appello (tre per i reati più gravi) e uno in Cassazione (o 18 mesi).