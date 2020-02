Tutti gli dicono “stai sbagliando” ma Bonafede non ci sente

Roma. L’Avvocatura dello stato ieri ha chiesto alla Corte costituzionale la disapplicazione della legge Bonafede, la cosiddetta “spazzacorrotti”, già in parte dichiarata incostituzionale. E loro, come nulla fosse: “Vi aspettiamo in Senato martedì 18 febbraio per festeggiare un anno dall’entrata in vigore della più importante legge anticorruzione dai tempi di Mani pulite”, ha detto ieri Paola Taverna. Gli occhi spiritati, il volto sprezzante, l’aria invasata a manifestare la purezza fanatica della persuasione. Ecco. L’ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo...

