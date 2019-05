Il caso Lorenzo Diana, icona antimafia abbandonata alla gogna dalla Saviano Associati

Per rialzarsi e ripulirsi dal fango, Lorenzo Diana ha dovuto aspettare quattro anni. Più precisamente tre anni, dieci mesi e quattro giorni, per ricevere dalla Dda di Napoli la richiesta di archiviazione per l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. L’ex senatore del Pds e segretario della commissione Antimafia è stato un simbolo della lotta alla criminalità organizzata, uno dei primi oppositori del Clan dei Casalesi, quando nel casertano la camorra non la combatteva convintamente neppure lo stato. Per la...

