Male non fare, ma molta paura avere

In un’intervista alla Stampa in margine al caso dei coniugi Renzi, il magistrato Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Anm (corrente Area ed ex Md), si è lasciato dal sen fuggire un’affermazione grave dal punto di vista della civiltà giuridica e inoltre infondata sotto il profilo dei fatti. Dopo affermazioni degne della magistratura politicizzata d’altri tempi, e battute su un esponente politico, Renzi, che un magistrato potrebbe evitare (“Mi sembra si stia ritagliando spazi più che altro nel mondo della cultura”), Albamonte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.