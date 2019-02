La dittatura dei manettari

Movimento 5 stelle e Lega vogliono introdurre i referendum propositivi anche in materia penale. Insomma, i cittadini avrebbero la possibilità di approvare leggi che, ad esempio, aumentano le pene per determinati reati o modificano i meccanismi processuali. Uno scenario inquietante, che aprirebbe il varco alle peggiori pulsioni giustizialiste. E’ l’ultima novità emersa dall’esame in corso alla Camera della proposta di legge costituzionale sul referendum propositivo targata M5s-Lega: con 500 mila firme i cittadini potranno presentare una proposta di legge che,...

