Aiutare l’aggredito, non l’aggressore

Si può essere favorevoli alla legittima difesa senza passare per un qualsiasi Truce, uno che sacrifica tra tuìt telefonate selfie anche solo intentati, hashtag e via dicendo i princìpi che sostiene di sostenere, perché quello che lo interessa in realtà è l’illegittimo consenso della confusione e della demagogia? Si può pensare che sia possibile. Ecco. Un vaglio giudiziario su un atto di violenza, anche motivato dall’autodifesa, che per di più costa vita umana, è inevitabile. Ma qual è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.