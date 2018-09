Roma. “Giunge il momento in cui si ha la consapevolezza che il cammino non è compiuto ma non si ha più il tempo per concluderlo”, Giovanni Legnini cita Norberto Bobbio nel suo ultimo discorso da vicepresidente del Csm. L’avvocato che, quattro anni or sono, fu eletto al vertice di Palazzo de’ Marescialli, vicario del capo dello stato, tra roventi polemiche per essere il primo esponente politico catapultato da un ruolo nell’esecutivo (sottosegretario all’Economia nel governo Renzi) direttamente al vertice dell’autogoverno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.