P.m. confidential

Al riparo dalla calura estiva, in un patio puntellato di ombrelloni, Carlo Nordio mesce il vino in due calici scintillanti. Con la toga blu della magistratura italiana si può conversare di cose giudiziarie e passare, un istante dopo, a questioni gravi, ma non serie, come i rischi di prolungata esposizione ai raggi UV (“Devi applicare una crema cinquanta”, raccomanda lui) e l’infausta intolleranza ai solfiti (“Dio ci ha dato l’acqua ma l’uomo ha creato il vino, e una vita senza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.