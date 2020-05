L'è tutto da rifare. Il ciclismo riparte ad agosto: le date delle corse

Due giorni di Fase 2 hanno reso evidente almeno due cose: che i rulli non sono male, ma che pedalare è un'altra cosa e che le gare virtuali possono pure riempire piccoli vuoti, ma che il ciclismo è un'altra cosa.

Due giorni di Fase 2 però ancora non hanno chiarito, e sarebbe stato folle aspettarselo, cosa accadrà più avanti, come si evolverà la pandemia di Covid-19, in che modo torneremo a prendere per mano le nostre vite. Ci muoviamo a stento e a stento abbiamo idea di cosa ci riserveranno i prossimi mesi. E in tutta questa confusione e incertezza tocca in qualche modo appigliarsi a qualcosa. A un calendario per esempio. Perché non c'è nulla di meglio di un calendario, di una colonna di date e di una colonna di nomi per convincerci che, sebbene sia tutto sbagliato e tutto da rifare - oggi sono venti anni che siamo senza Gino Bartali, se non tutto, almeno molto può essere rifatto e che ripartire non è impossibile.

Oggi l'Uci ha rifissato le date del calendario ciclistico. E in tutto questo rimescolamento di carte e piani, il Covid non ha toccato almeno una certezza: il calendario delle gare più prestigiose parte e finisce in Italia. Il primo agosto c'è la Strade Bianche, il 31 ottobre il Giro di Lombardia.

Tutto è nero su bianco, nulla certo, qualsiasi cosa appesa a un filo. L'unica certezza è che senza Tour de France salta, se non tutto, tanto del ciclismo mondiale. Il giallo della Grande Boucle sarà meno torrido, godrà dei primi freschi di settembre. Il rosa del Giro d'Italia invece dovrà iniziarsi a vestire bene, perché a ottobre, soprattutto in quota, la neve potrebbe aver fatto già capolino, mentre la primavera della Milano-Sanremo cadrà l'8 agosto.

Da agosto a novembre saranno quattro mesi intesi e multiocchio, perché capiterà di dover guardare con quello destro qualcosa e con quello sinistro qualcos'altro. Poco male, ci abitueremo pure a questo. L'importante è che ci sia il frigo pieno di birre e che il Covid ce la mandi buona.

Le date del calendario ciclistico 2020

1 agosto: Strade Bianche

5-9 agosto: Giro di Polonia

8 agosto: Milano-Sanremo

12-16 agosto: Giro del Delfinato

16 agosto: London Classic

20-23 agosto: campionati nazionali da confermare

24-28 agosto: Europei da confermare

25 agosto: Gp Plouay

29 agosto-20 settembre: Tour de France

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico

11 e 13 settembre: Quebec e Montreal

20-27 settembre Mondiali

29 settembre-3 ottobre: BinckBank Tour

30 settembre: Freccia Vallone

3-25 ottobre: Giro d’Italia

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi

10 ottobre: Amstel Gold Race

11 ottobre: Gand-Wevelgem

14 ottobre: Dwars door Vlaanderen

18 ottobre: Giro delle Fiandre

15-20 ottobre: Tour of Guangxi

20 ottobre-8 novembre: Vuelta

21 ottobre: De Panne

25 ottobre: Parigi-Roubaix

31 ottobre: Giro di Lombardia