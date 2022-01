L'Ue appesa alle elezioni in Francia e Ungheria

Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per l'Unione europea, ma il 2022 non sarà da meno in termini di suspense elettorale europea

Tra Germania, Paesi Bassi e Bulgaria, il 2021 è stato un anno di elezioni particolarmente importanti per l'Unione europea, ma il 2022 non sarà da meno in termini di suspense elettorale europea: il futuro del progetto comunitario è appeso all'esito delle elezioni presidenziali in Francia e delle legislative in Ungheria, ma anche alla scelta del prossimo presidente della Repubblica in Italia. Questo nuovo anno è iniziato con un allineamento delle stelle politiche favorevoli all'europeismo. A Berlino c'è un nuovo governo tra socialdemocratici, verdi e liberali che mostra ambizioni federaliste inedite. A Parigi Emmanuel Macron ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell'Ue e ha deciso di fare dell'Europa uno dei temi centrali della sua campagna elettorale. A Roma Mario Draghi ha restaurato la credibilità dell'Italia che è tornata a essere protagonista nell'Ue. Ma le stelle potrebbero disallinearsi facilmente, compromettendo l'ottimismo europeista che si respira da alcuni mesi. Andiamo con ordine. Prima le novità del 2021. Poi le incognite del 2022.