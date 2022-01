Liz Truss, la politica britannica con la passione per la Thatcher

Si può dire che la carriera politica di Liz Truss abbia avuto inizio nel 1983 in una scuola elementare a Paisley, in Scozia. L’insegnante stava svolgendo una simulazione delle elezioni generali e alla giovane Liz, otto anni e già un’anima da ribelle, venne chiesto di impersonare Margaret Thatcher, uno spauracchio nella Scozia anti conservatrice degli anni Ottanta. “Allora nemmeno io votai per lei”, avrebbe raccontato anni dopo Truss, che nel frattempo era diventata un’esponente di spicco dei Tory: “Eppure all’epoca ero già affascinata dalla Thatcher”. Questa fascinazione sarebbe diventata un’ossessione. Liz Truss, oggi ministro degli Esteri e candidata alla successione del premier Boris Johnson, si ispira all’Iron Lady in tutto quello che fa: emula le sue pose, usa la stessa retorica battagliera e, soprattutto, promette una nuova rivoluzione liberista in Gran Bretagna. Ma per capire cosa ha in testa la Tory più in vista del momento bisogna partire da un quartiere intellò nella Leeds degli anni Ottanta.

