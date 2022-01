Steinmeier bis o “una donna”? I crucci di Berlino per la presidenza

Tramontata una cancelliera, in Germania è arrivata l’ora di un capo dello stato donna. Forse. Anzi no. Come l’Italia, la Repubblica federale è alle prese con l’elezione del presidente. Come in Italia, il primo cittadino tedesco è eletto dal Parlamento integrato da un numero di elettori scelti su base regionale. E come in Italia la questione di genere è spesso strumentalizzata per ostacolare l’elezione di un politico dello schieramento opposto. Il 13 febbraio, il Bundesversammlung si riunirà per scegliere il prossimo presidente federale, e il capo dello stato uscente, il socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier, si è candidato alla rielezione da prima dell’estate. In Germania è quasi la regola: dei dodici capi dello stato, tutti uomini, che i tedeschi si sono dati dal 1949 – due liberali, sei moderati, tre socialdemocratici e un indipendente – quattro sono stati rieletti (Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Richard von Weizsäcker e Horst Köhler), un paio non ci hanno provato perché troppo avanti con gli anni o perché non interessati, altri hanno rinunciato perché non avevano una solida maggioranza dietro di loro, altri ancora sono stati implicati in scandali giudiziari.

