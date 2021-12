Moine e intesa tra Draghi e Scholz per parlare “con una voce sola”

Che Italia e Germania fossero tanto vicine non era mai accaduto e Olaf Scholz, il cancelliere tedesco socialdemocratico che si è insediato due settimane fa, ha fatto capire che tanta vicinanza non è un caso, ma ha molto a che fare con la presenza di Mario Draghi: “Draghi è estremamente competente. So bene di cosa sto parlando, abbiamo collaborato, l’Italia deve essere felice di avere al vertice un uomo così competente”. Non voleva essere un modo di entrare nella disputa quirinalizia – Berlino si tiene a distanza – ma la volontà di ricordare quanto per l'Europa la presenza di Mario Draghi nelle istituzioni sia rassicurante. Scholz non è certo l’unico a vedere in Draghi una possibilità per tutta l’Unione e durante l’incontro a porte chiuse, secondo la stampa tedesca, avrebbe anche chiesto delucidazioni sulla stabilità politica in Italia: che farai?

