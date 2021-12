Sovranità europea, addio alla regola del 3 per cento. Il semestre europeo di Macron

Emmanuel Macron sarà Emmanuel Macron durante i sei mesi di presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea. Il programma del semestre europeo presentato a Parigi è in continuità con le idee europeiste che Macron aveva promosso durante la campagna che lo aveva portato all’Eliseo nel 2017 e riproposto nel discorso alla Sorbona del settembre dello stesso anno. In una espressione: “Sovranità europea”. Di fronte alle molteplici crisi che attraversa l’Ue (sanitaria, climatica, rivoluzione digitale, migrazioni esacerbate, tentativi di destabilizzazione contro le democrazie, tensioni nel vicinato), “dobbiamo passare da un’Europa di cooperazione all’interno delle nostre frontiere a un’Europa potenza nel mondo, sovrana, libera nelle sue scelte e padrona del suo destino”, ha detto Macron. A prima vista le priorità dell’agenda dell’Ue dal primo gennaio 2022 potrebbero riempire non sei mesi, ma sei anni. A complicare il semestre europeo ci sono le presidenziali in Francia di aprile e maggio, con tutte le distrazioni e tensioni che comportano. Ma, in realtà, molti dei cantieri annunciati da Macron sono già aperti. La Francia potrà incassare diversi successi. E Macron non mancherà di cercare di sfruttarli in campagna elettorale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE