Il destino del Macron politico

Macron politico è prima di tutto un generale fortunato. Scelse bene i tempi di uscita, d’accordo, anche benissimo, aveva una visione e sapeva dirla, però il concorrente principale (Fillon) fu impantanato in ua affaire giudiziario familista che lo rivelò meno idoneo alla carica di quanto si sarebbe potuto pensare; i socialisti si suicidarono con la rinuncia di Hollande, che era il mentore di Macron, preferendo un ometto di sinistra (Hamon) al centrista ex presidente del Consiglio Valls; Mélenchon fece la sua gloriosa corsa a perdere come tutti gli outsider un po’ chavisti; e Marine Le Pen disse delle castronerie sull’euro confermando la sua funzione di revulsivo politico (e finanziario). Ora in teoria la fortuna di Macron dovrebbe garantirgli il trionfo perché con l’entrata in lizza di Zemmour una destra colta e improbabile intraprende un’avventura sopra le righe che divide i voti di destra in generale, compresi quelli contesi dal futuro candidato o candidata degli ex gollisti (pare che ce la faccia una ordinaria ma non pessima Valérie Pécresse). Ma la fortuna è volubile, specie in politica.

