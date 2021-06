Suprematismo, Mein Kampf, armi e gilet gialli. Le passioni degli assalitori di Macron

All'indomani dell'incidente, nuovi dettagli chiariscono l'orientamento politico Damien T. e Arthur C., i due giovani aggressori del presidente francese, che non hanno fornito spiegazioni né presentato rivendicazioni. Gli inquirenti parlano di "poltiglia ideologica"

Una copia del “Mein Kampf”, il manifesto del nazismo scritto da Adolf Hitler tra il 1924 e il 1925, è stata ritrovata nella casa di Arthur C., il ventottenne che martedì ha filmato il suo complice, Damien T., mentre dava uno schiaffo al presidente della Repubblica Emmanuel Macron, in visita nel dipartimento della Drôme. Secondo quanto riferito al Parisien, gli inquirenti hanno trovato anche una daga, una spada e una carabina, arma che Arthur C. detiene legalmente, perché titolare di un permesso. Ieri mattina, il quotidiano parigino ha appreso che a casa dell’autore dell’aggressione a Macron sono state rinvenute alcune riproduzioni di pistole storiche, da collezionisti, oltre che libri sul Medioevo e una bandiera sovietica.