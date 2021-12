L'ottima salute delle democrazie e la libertà minacciata nel mondo

Due anni dopo la pandemia, come se la passano le società aperte? L’occasione giusta per ragionare intorno a questo tema la offre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che tra oggi e domani presiederà in pompa magna un summit virtuale, insieme con altri 111 paesi, dedicato alla difesa della democrazia. Il summit arriva in un momento delicato per le democrazie per almeno due ragioni diverse: la stanchezza derivata dall’emergenza pandemica e il tentativo da parte di alcuni stati canaglia di superare le difficoltà registrate durante la pandemia mettendo in campo i propri arsenali militari. Per quanto esauste, logorate e affaticate, le democrazie festeggiano, per così dire, i primi due anni di pandemia con una consapevolezza che sarebbe un errore non riconoscere: la presenza nelle società aperte di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni più solido del previsto. Un rapporto di fiducia che nel corso dei mesi è stato misurato anche dalla percentuale di popolazione vaccinata registrata in giro per il mondo (Russia, Iran, Turchia hanno meno del 60 per cento dei cittadini vaccinati, la media europea è di circa 10 punti percentuali in più) oltre che dalla maggiore efficacia mostrata dai vaccini prodotti grazie alla collaborazione tra democrazie mature e giganti della farmaceutica (da Pfizer a Moderna arrivando fino ad AstraZeneca).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE