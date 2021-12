Così si sono allineati quattro pianeti europei contro l'austerità

Bruxelles. Il nuovo governo dei Paesi Bassi che si converte alla riforma del trattato e alla modernizzazione del Patto di stabilità è l’ennesimo pianeta che si allinea in quella che potrebbe diventare la più grande trasformazione dell’Unione europea dall’inizio degli anni Duemila. In Francia Emmanuel Macron assumerà la presidenza semestrale del Consiglio dell’Ue dal primo gennaio e intende dedicare i mesi che restano prima delle elezioni presidenziali alla ristrutturazione dell’Europa. In Germania è arrivata al potere una nuova coalizione, guidata da Olaf Scholz, pronta a giocare un ruolo pro attivo, che chiede esplicitamente un’Ue federale ed è disponibile a più flessibilità nelle regole fiscali della zona euro per favorire investimenti e crescita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE