Il senso dello “Strategic compass”

I ministri degli Esteri dell’Unione europea lunedì discuteranno per la prima volta del cosiddetto “Strategic compass”, la bussola strategica che dovrebbe segnare una svolta nella politica estera e di difesa del blocco. Dopo lo choc “America first” della presidenza Trump e il ritiro disastroso dall’Afghanistan della presidenza Biden, gli europei dicono di volersi dotare di strumenti per rafforzare la loro autonomia strategica. “L’Europa è in pericolo”, ha detto l’Alto rappresentante, Josep Borrell. Sulla base di un’analisi dei servizi di intelligence dei 27, lo “Strategic compass” descrive minacce e conflitti. Il documento è diviso in quattro capitoli operativi: agire, rendere sicuro, investire e partner. L’idea principale è una forza di dispiegamento rapido dell’Ue “fino a 5 mila uomini”. Un esempio che viene fatto spesso a Bruxelles è la capacità di rendere sicuro un aeroporto in caso di evacuazione (quel che l’Ue non era in grado di fare a Kabul).

