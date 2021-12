Le frontiere blindate fermeranno Omicron? La falsa sicurezza del governo

La stretta dell'esecutivo per chi si sposta tra stati dell’Unione europea (tamponi anche per i vaccinati) è una misura che dà una finta certezza, al prezzo di minare la fiducia nei vaccini e tra paesi europei

Il governo italiano ha deciso di introdurre una nuova stretta ai viaggi da e per gli altri paesi europei. L’ordinanza del 14 dicembre firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza non si limita a prolungare le restrizioni già in atto, ma aggiunge la quarantena di cinque giorni per i non vaccinati tamponati e la necessità di un tampone – molecolare eseguito nelle 48 precedenti o rapido entro le 24 ore precedenti – anche per chi ha il cosiddetto super green pass. La misura di sicurezza viene quindi estesa anche ai guariti e ai vaccinati con due o tre dosi, calpestando quanto previsto dalle norme alla base del green pass europeo.