Berlino guida il fronte antinucleare e ostacolo le proposte dell'Ue

Roma. Anche sulla tassonomia – la classificazione degli investimenti che portano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green deal europeo – la Commissione europea ha cercato la sintesi. Ha tentato di mettere d’accordo sia la Francia sia la Germania, proponendo sia il nucleare sia il gas naturale come “mezzi per facilitare la transizione verso un futuro prevalentemente basato sulle rinnovabili”. Molti paesi però non hanno apprezzato l’inserimento del nucleare nella tassonomia, sostenuto molto da Parigi, ma anche da nazioni come la Polonia e la Repubblica ceca, e la Germania si è messa alla guida degli scontenti, sostenuta soprattutto da Austria e Lussemburgo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE