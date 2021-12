Il prezzo del gas mai così alto. La Polonia in prima linea contro il “Fit for 55”

Il primo giorno d’inverno dell’Unione europea ha fatto venire i brividi a operatori ed esperti del settore energetico. Il prezzo all’ingrosso del gas ha raggiunto livelli mai visti, dopo che si sono interrotte le forniture dalla Russia attraverso il gasdotto Yamal. I contratti Ttf olandesi, che servono da riferimento per il mercato dell’Ue, sono cresciuti di oltre il 20 per cento superando quota 182,5 euro per megawatt ora per le forniture a gennaio. Le tensioni geopolitiche attorno all’Ucraina, con Vladimir Putin che ha minacciato “misure militari-tecniche appropriate”, si riflettono sulla bolletta. Il presidente russo sta già usando l’arma energetica: Gazprom rispetta i contratti, ma rifiuta di rispondere a richieste aggiuntive di gas. La Commissione dice che la soluzione è il Green deal: ridurre la dipendenza dal gas russo, aumentando in modo massiccio le rinnovabili. Ma la grande crisi energetica dell’Ue sta alimentando la rivolta degli stati membri contro “Fit for 55”, il pacchetto di proposte della Commissione per realizzare gli obiettivi climatici. La Polonia è in prima fila, ma dietro c’è una maggioranza di paesi, compresa la Francia che dal primo gennaio avrà la presidenza di turno dell’Ue.

