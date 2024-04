La censura ignorante del regime russo che non capisce e finanzia il film “Il Maestro e Margherita”

In Russia c’è stato un quid pro quo propagandistico, o cinematografico, che racconta bene come la guerra contro l’Ucraina, più che una guerra della cultura, sia una guerra dell’ignoranza. La questione che ha sconvolto il potere russo è apparsa per la prima volta a gennaio, quando nelle sale del paese è uscito un film dal titolo familiare, che tira fuori reminiscenze, conoscenze, studi: “Il Maestro e Margherita”, ispirato al romanzo omonimo di Mikhail Bulgakov, scrittore nato a Kyiv e santificato, letterariamente parlando, a Mosca, dove è morto. “Il Maestro e Margherita” venne pubblicato vent’anni dopo la sua ultima stesura in forma censurata e le parti che non piacevano al regime vennero diffuse come samizdat, clandestinamente. Dal romanzo sono nati sceneggiati e film, forse talmente tanti da aver illuso il Cremlino che non fosse il caso di indagare sull’ennesimo adattamento, proposto dal regista Michael Lockshin, nato negli Stati Uniti ma di origine russa. Anzi, il governo russo ha anche deciso di finanziarlo, destinandogli 17 milioni di dollari, caldeggiati anche dal Fond Kino, l’ente che si occupa di sostenere l’industria cinematografica nel paese e che negli ultimi anni tra i vari criteri che prende in considerazione per promuovere o meno un film segue innanzitutto il valore patriottico.

